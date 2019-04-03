تل أبيب – كشف مقطع مصور تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لموقف محرج خلال جولة له في سوق للخضار في تل أبيب، قبل أيام من الانتخابات التشريعية، المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان.

وبحسب المقطع الذي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآراتس” الإسرائيلية، ظهر نتنياهو ترافقه زوجته يتجول، في سوق هاتيكفا محاطا بمجموعة من الحراس، الثلاثاء الماضي، وأثناء تجوله أقدمت امرأة على رميه بالطماطم.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي يظهر فيه رمي نتنياهو بالطماطم أثناء تجوله في السوق مع زوجته ووسط جمع من المؤيدين له.

ولم تكشف اللقطات المنشورة ما إن كانت الثمرة أصابت نتنياهو بالفعل أم فلت منها.

ودان بيني غانتس، رئيس حزب “أزرق وأبيض” الذي يخوض الانتخابات ضد نتنياهو، الواقعة، وقال: “إسرائيل بحاجة اليوم للوحدة وليس العنف”.

وكشف استطلاع رأي نشرته “إذاعة 103” العبرية، حصول تحالف “أزرق أبيض” برئاسة غانتس على 37 مقعدا (من إجمالي 120)، مقابل 25 مقعدا فقط لحزب ” الليكود” اليميني برئاسة نتنياهو.

ويواجه نتنياهو في الانتخابات المقبلة منافسة شرسة من قبل تحالف “أزرق أبيض”.

وينص القانون الإسرائيلي على إعطاء أولوية تشكيل الحكومة إلى الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات، وتتشكل الحكومة عقب الحصول على ثقة 61 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.