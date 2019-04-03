روسيا – تتسلم شركة روسية مصنعا في مقاطعة بريانسك الروسية، لتحويله إلى مصنع لإنتاج الأدوية، بعد أن أنهى في سبتمبر عام 2015 تنفيذ مهمته الخاصة بإتلاف الأسلحة الكيميائية.

واتخذ قرار بتسليم المصنع لشركة “مصنع موسكو للأدوية”، التي ستقوم بإعادة تجهيزه ليبدأ عام 2022 في إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية.

وستتطلب تلك العملية استثمارات تقدر بـ 5.2 مليار روبل (ما يعادل 80 مليون دولار).

وأنشئ المصنع في مقاطعة بريانسك عام 2010. وقام بإتلاف 7000 طن من المواد السامة التي حفظت في مستودعات المقاطعة.

وبموجب اتفاقية موقعة مع الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، أخذت روسيا على عاتقها مسؤولية إتلاف كل الأسلحة الكيميائية المتوفرة في حوزتها. وقد أنشئت لهذا الغرض 7 مصانع فائقة التكنولوجيا في 6 أقاليم روسية.

وأعلنت روسيا في سبتمبر عام 2017 أنها انتهت من إتلاف كل احتياطاتها من الأسلحة الكيميائية.

وقد تم تحويل 5 مصانع عسكرية إلى معامل معالجة وإتلاف للنفايات. أما المصنع السادس فقد شكل أساس معمل لإنتاج السيليلوز.

المصدر: زاشيشات روسيا