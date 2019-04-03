ليبيا – أعلنت مديرية أمن زوارة اليوم الأربعاء عن العثور على جثة متحللة بداخل قبر بمحاذاة سياج مركز مليتة للإصلاح والتأهيل بمنطقة مليتة.

مديرية أمن زوارة قالت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها إن إدارة المركز أبلغت عن وجود موقع يبدوا أنه قبر بمحاذاة سياجه بمنطقة مليته، مشيرةً إلى أنها وجهت فريق مسرح الجريمة التابع لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن زواره رفقة دورية من الشرطة، للبحث والكشف على هذا القبر.

وأشارت إلى أن أعضاء فريق مسرح الجريمة بدأ بالكشف عن المكان المعلوم واتضح أنه قبر وبه جثه وذلك بحضور مدير نيابة زواره ورئيس نيابة العجيلات ومدير مديرية أمن زواره وعدد من الأجهزة الأمنية الأخرى.

كما أكدت المديرية على أنه تم إخراج الجثة من القبر من قبل الطبيب الشرعي ومعاونه حيث اتضح أنها متحللة بالكامل ولم يبق منها إلا العظام، مشيرةً إلى أنه جرى نقل الجثة لاستكمال الكشف الدقيق لمعرفة تفاصيل الوفاة والبحث عن هوية المتوفى.

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