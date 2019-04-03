مصر – أشرف وزير البترول المصري طارق الملا على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارته ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتمويل مشاريع البنية التحتية لقطاع البترول والغاز.

وجاء توقيع الاتفاقية في إطار دعم استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، الهادفة لتقديم التمويل لشركات البترول المصرية، ودعم مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتمت مناقشة دعم التوسع المصري في صناعتي التكرير والبتروكيماويات من خلال دراسة المشاركة في مشروع المجمع الجديد المخطط إنشاؤه في منطقة العلمين، فضلا عن المساهمة في عمليات تطوير مستودعات التخزين وخطوط الأنابيب والموانئ، ودعم برامج تدريب الكوادر الشابة.

وحققت مؤسسة التمويل الدولية معدلات تمويل غير مسبوقة في مصر، وبلغت قيمة استثماراتها خلال العام المالي الماضي 2017/2018 حوالى 1.5 مليار دولار ما ساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية القائمة بالفعل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن أبرز المشروعات التي شاركت في تمويلها محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان والتي من المنتظر أن تصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.

المصدر: RT