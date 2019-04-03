مكاسب في 5 بورصات عربية مع استمرار صعود النفط

مكاسب في 5 بورصات عربية مع استمرار صعود النفط

أبوظبي – ارتفعت 5 بورصات عربية في نهاية تداولات الأربعاء، مع استمرار صعود أسواق النفط العالمية، على الرغم من غياب المحفزات في بعض الأسواق.

فيما تراجعت أسواق الأردن وأبوظبي، بينما كانت مسقط في عطلة رسمية لمناسبة الإسراء والمعراج.

وبحلول الساعة (13:45 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو / حزيران بنسبة 0.37 بالمئة أو ما يعادل 26 سنتاً إلى 69.63 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو / ايار بنسبة 0.27 بالمئة أو ما يعادل 17 سنتاً إلى 62.75 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الأول بنسبة 1.21 بالمئة إلى 6137 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.04 بالمئة إلى 4956 نقطة، وصعد المؤشر العام بنحو 0.88 بالمئة إلى 5731 نقطة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.12 بالمئة إلى 2760 نقطة، مع صعود أسهم البنوك يقودها “الإمارات دبي الوطني” بمكاسب تخطت 6 بالمئة.

فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي هامشياً بنسبة 0.09 بالمئة إلى 5048 نقطة، مع انخفاض أسهم مثل “أبوظبي التجاري” بنسبة 0.65 بالمئة و”أبوظبي الإسلامي” بنحو 0.91 بالمئة و”الدار” بنسبة 1.1 بالمئة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 1.07 بالمئة إلى 1418 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل “جي إف إتش” بنسبة 4 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 3.12 بالمئة و”البركة المصرفية” بنسبة 1.6 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.57 بالمئة إلى 8985 نقطة مع ارتفاع بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وأغلقت بورصة مصر على ارتفاع مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.21 بالمئة إلى 15197 نقطة، وسط عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية والأفراد العرب.

في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.47 بالمئة إلى 1914 نقطة، مع تراجع أسهم “عمد للاستثمار” بنسبة 3.12 بالمئة و”الأمل للاستثمارات” بنسبة 2.5 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.21 بالمئة إلى 6137 نقطة.

دبي: بنسبة 1.12 بالمئة إلى 2760 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.07 بالمئة إلى 1418 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.57 بالمئة إلى 8985 نقطة.

مصر: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 15197 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الأردن: بنسبة 0.47 بالمئة إلى 1914 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 5048 نقطة.

الأناضول