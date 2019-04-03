نعي وتعزية

بقلوب يعتصرها الأسى والحزن ، تلقينا اليوم نبأ إنتقال الزميلة الإذاعية القديرة فتحية كردوغة إلى الرفيق الأعلى إثر حادث سير أليم في مدينة بنغازي بعد مسيرة طويلة من العطاء وعن عمر ناهز 40 سنة .

تدرجت الزميلة في العمل الإعلامي والإذاعي منذ أكثر من 15 سنة وكانت بداياتها في الإذاعة المسموعة ثم عملت كمقدمة برامج صباحية ومنوعة في قناة الجماهيرية الفضائية سابقاً وعُرف عنها الهدوء والإلتزام وطيب المعشر طيلة مسيرتها .

عقب سنة 2011 وبعد إنقطاع عادت الزميلة الفقيدة إلى العمل الإذاعي عبر مختلف الإذاعات المسموعة في بنغازي ثم عادت للعمل التلفزيوني في قناة ليبيا الحدث الفضائية وعملت في المجال الإعلامي الخدماتي والمنوع .

تميزت الفقيدة في قناة ليبيا الحدث من خلال برنامج ” أخبار البلاد ” وهو برنامج خدمي مسائي منوع يعنى بشؤون البلديات وخدمات المواطنين إضافة لإهتمامه من خلاله بالجانب الثقافي من مهرجانات ومعارض وأنشطة للمرأة والطفل .

كما تميزت الفقيدة في تغطيات خاصة على ذات القناة في المناسبات و الأعياد الدينية وفي أيام الطفل والمرأة والمعوقين والعجزة والأيتام وكان لها بصمتها المميزة الهادئة في هذا المجال .

ختاماً .. تتقدم أسرة صحيفة المرصد الليبية لعائلة الفقيدة وكافة زملائها في قناة ليبيا الحدث خاصة والوسط الإعلامي عامة ولكل متابعيها ومحبيها وجميع من عرفها عن قرب أو من خلال صوتها على الأثير وبصورتها على الشاشات ، بخالص التعازي والمواساة القلبية في هذا المصاب الجلل .

إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

هيئة التحرير بصحيفة المرصد الليبية

الأربعاء 3 أبريل 2019