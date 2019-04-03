مصر – فيما تواصل النجمة ياسمين عبدالعزيز الترويج لمسلسلها الجديد “لآخر نفس” عبر صفحتها على تطبيق “انستغرام”، فاجأت الجميع برسالة قوية تحمل الكثير من المعاني.

ونشرت ياسمين عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام صورة كتب فيها: “أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين”.

ونشرت صورة أخرى بالأسود والابيض من دون مكياج وبدت فيها بغاية الجمال والراحة، الأمر الذي أعجب الكثير من متابعيها واعتبروا انها توجه رسائل مبطنة لطليقها رجل الاعمال محمد حلاوة الذي تزوج من الفنانة ريهام حجاج، وقيل انها السبب في انفصالهما.

وتحرص ياسمين منذ خبر انفصالها عن زوجها على التواصل بشكل كبير مع جمهورها ومحبيها على السوشيال ميديا وباتت أكثر نشاطاً من قبل ومقبلة بقوة ونشاط على الحياة.