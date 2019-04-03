بروكسل – أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي لن يمنح بريطانيا أي تأجيل جديد ما لم يصادق برلمانها على اتفاق “بريكست” بحلول الـ 12 أبريل الجاري.

وقال يونكر في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء إن “الثاني عشر من أبريل هو الموعد النهائي أمام مجلس العموم البريطاني للموافقة على اتفاقية الانسحاب.. وإذا لم يحصل ذلك بحلول الموعد المقرر، فلن نسمح بأي تأجيل جديد”.

وأضاف أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “دون اتفاق منتصف ليلة الـ12 من أبريل بات الآن سيناريو محتملا جدا.. هذه ليست النتيجة التي نرغب بها، لكنني متأكد من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لها”.

وأشار يونكر إلى أنه سيتعين على بروكسل الموافقة على تأجيل موعد “بريكست” حتى 22 مايو إذا كان البرلمان البريطاني سيتمكن من التصديق على الاتفاق بحلول الـ12 من أبريل.

يذكر أن البرلمان البريطاني رفض جميع الصيغ الثلاث للاتفاق التي طرحتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي على برلمان بلادها لإقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولم ينجح البرلمان حتى الآن في تحقيق أغلبية لأي بديل عن الاتفاق.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل ماي حتى 22 مايو المقبل للانسحاب إذا وافق برلمانها على اتفاق “بريكست”.

المصدر: رويترز