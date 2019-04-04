ويستعد مفاوضو البلدين لعقد جولة جديدة من المحادثات في واشنطن.

وأبلغ كودلو الصحفيين أن مفاوضات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم حققت تقدماً جيداً في الجولة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي.

وقال كودلو إن الصين اعترفت بمشكلات في سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية للمرة الأولى، كنتيجة لمحادثات التجارة.

وأضاف أن الاتهامات الأميركية بحق شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز لم تطرح للنقاش بشكل عام أثناء محادثات التجارة.

وقال كودلو إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.