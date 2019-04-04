إثيوبيا تؤكد أن الطائرة المنكوبة كانت في حالة جيدة قبل إقلاعها

إثيوبيا تؤكد أن الطائرة المنكوبة كانت في حالة جيدة قبل إقلاعها

إثيوبيا – صرحت وزيرة النقل الإثيوبية، داغماويت موجيس، اليوم الخميس، إن التحقيقات الأولية تؤكد أن طائرة بوينغ المنكوبة كانت صالحة للملاحة الجوية، وإنها كانت في حالة جيدة قبل إقلاعها.

وأعلنت وزيرة النقل نتائج التقرير الجديد حول أسباب تحطم الطائرة “Boeing 737 Max 8” التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والتي راح ضحيتها 157 شخصا، أن الطيارين اتبعوا التعليمات الجديدة لشركة “Boeing” إلا أن ذلك لم يساعد في السيطرة على الطائرة.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302 بعد فترة قصيرة على إقلاعها من أديس أبابا، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها، وذلك في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز من طائرات بوينغ خلال 5 أشهر.

المصدر: وكالات