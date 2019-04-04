روسيا – أعلن مصدر في مؤسسة “روس كوسموس” أن اختبارات معدات الأقمار الصناعية المناخية الجديدة وأجهزة سبر الأرض، ستجري في المحطة الفضائية الدولية.

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي: “تقرر تخصيص أماكن لتثبيت أجهزة سبر الأرض عن بعد ومراقبة المناخ في الجانب المواجه للأرض في مختبر وحدة (ناوكا). وستستخدم المعدات في تصوير سطح الأرض لمصلحة جهات مختلفة”.

علاوة على هذا، تقرر في المستقبل اختبار الأقمار الصناعية والأجهزة الخاصة بسبر الأرض ومراقبة المناخ في المحطة الفضائية الدولية.

ومن المقرر أن تطلق وحدة “ناوكا” الروسية من مطار بايكونور الفضائي، في يونيو 2020.

المصدر: نوفوستي