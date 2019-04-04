بروكسل – تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد تسجيلها أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر خلال الجلسة السابقة، وسط تركيز على اندماجات البنوك بينما يرقب المستثمرون تطورات محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وفي الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 بالمئة، بعد أن صعد أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسات الأربع السابقة بفعل الآمال في أن تكون صفقة تجارة أمريكية صينية وشيكة بعد إعلان الطرفين تحقيق تقدم.

وصعد سهم كومرتس بنك ثلاثة بالمئة مع احتدام سباق الاستحواذ على البنك الألماني. فقد نشرت فايننشال تايمز أن أوني كريديت الإيطالي يجهز عرضا في الوقت الذي تواجه فيه مساعي دويتشه بنك عقبات.

في المقابل هبط سهم تيسن كروب لصناعة الصلب 1.5 بالمئة مع مطالبة العمال بضمانات كبيرة لحماية الوظائف وعدم إغلاق المصانع حتى مع انهيار خطط مشروع مشترك مع تاتا ستيل الهندية.

رويترز