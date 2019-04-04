العراق – أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، الأربعاء، إن سد الموصل آمن وغير مهدد بوصوله إلى قدرته الاستيعابية القصوى من المياه.

وذكر المكتب في تقرير نشره عن السيول التي اجتاحت العراق أن “السيول التي ظهرت نتيجة ظروف جوية قاسية استمرت لعشرة إيام، قد تسببت بسيول وأمطار مستمرة في عدة محافظات”.

وأضاف أن “أغلب متطلبات عمليات الإنقاذ والإخلاء قامت بها قوى الدفاع المدني المحلية، والمنظمات غير الحكومية، فيما اقتصر دور الأمم المتحدة على مراقبة الاحتياجات”.

وأشار المكتب الأممي إلى أن “بعض السدود الأخرى في البلاد قد اقتربت من قدرتها المائية، لكنها ما زالت ضمن حدود السيطرة”، مشيراً إلى “وقوع بعض الخسائر في عدد قليل من معسكرات إيواء اللاجئين”.

وتابع “تم اتخاذ الإجراءات لمكافحة خطر السيول والأمطار، بعد الموجة الأولى التي ضربت البلاد”.

المصدر: RT