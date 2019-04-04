بروكسل – وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قانون يعفي البريطانيين من تأشيرات دخول دول الاتحاد، بعد خروج بلادهم من التكتل الأوروبي “بريكست”.

وصوت لصالح القانون 502 عضو، فيما رفضه 81 آخرين، وامتنع 29 عن التصويت، حسبما نقل موقع “يورونيوز” الأوروبي.

ويسمح القانون أيضا للبريطانيين بالإقامة في دول الاتحاد الاوروبي لمدة 90 يوما في أي وقت من فترة 180 يوما.

كما ينص على أنه لن يتم إعفاء البريطانيين من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي بعد “بريكست”، إلا إذا نفذت المملكة المتحدة إجراءً مماثلاً مع مواطني الاتحاد.

والأربعاء توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، إلى تسوية تقضي بإعفاء البريطانيين الذين يزورون دول الاتحاد لـ”فترة وجيزة” بعد بريكست، من تأشيرات الدخول.

وشهدت المفاوضات بين الأوروبيين حول هذه المسألة الحساسة لملايين السياح البريطانيين، الذين يعبرون المانش، جدلا بسبب إضافة الدول الأعضاء إشارة إلى جبل طارق بوصفه “مستعمرة بريطانية”.

وتسببت هذه الإشارة في خلاف منذ فترة طويلة بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق الذي تبلغ مساحته 6.8 كيلومترات مربعة وتنازلت عنه مدريد في 1713 لبريطانيا، لكن إسبانيا تؤكد سيادتها عليه.

الأناضول