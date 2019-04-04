الولايات المتحدة – ظهرت محطة فضائية خيالية تُعرف باسم “نجم الموت” في سلسلة الخيال العلمي “حرب النجوم”، وهي بمثابة حصن مصمم بقدرات إنتاج طاقة ضخمة قادرة على تدمير كواكب كاملة “افتراضيا” في رمشة عين.

وفي حين يعرف معظمنا القليل عن شكل “نجم الموت”، فإن لدى قلة من الناس فقط فكرة موسعة عن حجم المحطة الخيالية.

والآن، كشفت تقنية “VFX” عن الحجم الحقيقي لـ “نجم الموت”. كما يُظهر مقطع فيديو نشره نجم موقع “يوتيوب”، رين ويتشمان، أن الحصن الفضائي البالغ عرضه 75 ميلا، يمكنه “تقزيم” أي مدينة بريطانية. ولكن حجمه بالنسبة لكوكب الأرض، صغير جدا.

ويقول ويتشمان، إن “(نجم الموت) ضخم للغاية، ولكنه لا يُقارن مع أي كوكب حقيقي”.

واستُخدمت برمجيات “VFX” لمحاكاة وتصميم مجموعة من مركبات “حرب النجوم”، بما في ذلك “Millennium Falcon”.

ويبلغ طول مركبة الفضاء التي يقودها، هان سولو، وهو شخصية خيالية في عالم حرب النجوم، نحو 35 مترا (تقريبا بحجم طائرة بوينغ 737). وقال ويتشمان إنها تغطي 7 مسارات مرورية على طريق أمريكي سريع.

وفي نهاية الفيديو، يكشف نجم اليوتيوب عن أحجام بعض مركبات الفضاء الأكثر شهرة في فيلم الإثارة والخيال.

المصدر: ذي صن