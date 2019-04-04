الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع اقتراب الدولار من أدنى مستوياته في أسبوع الذي سجله الجلسة السابقة، بينما يتطلع المستثمرون لإحراز تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية.

وفي الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1292.16 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1296.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق في اس.ام.سي ماركتس ”أحد القضايا الرئيسية سيكون مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية. هناك تفاؤل كبير يدور حول فكرة أننا سنرى حلا سلميا واتفاقا من نوع ما في وقت قريب حقا.“

ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع الذي سجله الجلسة السابقة بعد بيانات أظهرت تدني نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من 19 شهرا في مارس آذار ونمو وظائف القطاع الخاص دون المتوقع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 880.76 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو حزيران عند 883.49 دولار للأوقية.

كان المعدن قفز 3.4 بالمئة في الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة في أكثر من عامين.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1412.30 دولار بينما استقرت الفضة دون تغير عند 15.13 دولار.

رويترز