ليبيا – أصدر رئيس الرئاسي السراج بصفته “القائد الاعلى للجيش” أوامره لآمري المناطق العسكرية التابعة له باتخاذ اجراءاتهم برفع درجة الاستعداد القصوى وإعادة تمركز وحداتهم ، مرجعا هذا الامر إلى التصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية لمن وصفهم بـ”الجماعات الارهابية والمجموعات الاجرامية والخارجين عن الشرعية”.

كما خاطب السراج رئيس أركانه الفريق الشريف في برقية عاجلة رقم 2 مشدداً عليه بتكليف رئاسة الاركان الجوية بشكل عاجل بتنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة للتصدي لكل من يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية على حد زعمه ، كما طالب السراج بقصف من وصفهم بـ”الجماعات الارهابية والمجموعات الاجرامية والخارجين عن الشرعية والقانون ومهربي الوقود”.

يشار إلى أن برقيات السراج تأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم أمس الاربعاء لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً .

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