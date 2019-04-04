بغداد – أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي،افتتاح قنصلية بلاده في العاصمة بغداد اليوم الخميس، فيما أشار إلى افتتاح ثلاث قنصليات أخرى في 3 محافظات عراقية.

وقال القصبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في بغداد: “أزف إليكم بشرى. افتتاح القنصلية السعودية في بغداد وسيتم فتح 3 قنصليات أخرى في العراق”، مبينا أن “الوفد الذي يرأسه وصل بغداد اليوم، ويتألف من 115 شخصا”.

وأضاف أن “عدد أعضاء الوفد الكبير، يؤكد على الجدية والحرص في بناء جسور التواصل وتعزيز الاستثمار بين العراق والسعودية”.

وأشار القصبي إلى “تخصيص مليار دولار لتنفيذ مشاريع سعودية في العراق”، موضحا أن “منفذ (جديدة عرعر) بين البلدين سيزاول العمل بعد ستة أشهر”.

وأكد أن الرياض تبني مدينة الملك سلمان الرياضية في العراق بعد تخصيص أرض للمشروع من قبل الحكومة العراقية.

المصدر: RT