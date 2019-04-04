ليبيا – وجه وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الخميس خطاباً إلى أفراد الشرطة في مدينة طرابلس ومحيطها بشأن تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس .

المستشار بوشناف وجه في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه حديثه لرجال الامن في طرابلس قائلاً :” القوات المتقدمة نحو العاصمة أخوتكم في الوطن ورفاقكم في السلاح” .

وأكد وزير الداخلية على أن قوات الجيش لم تأتي لتقاتل رجال الامن ونحاربهم بل لدعمهم ومساندتهم ، مبيناً بأن هدفهم هو نصرة الوطن ونصرة رجال الامن في طرابلس.

وأشار بوشناف إلى أن أمن العاصمة وسلامة أهلها غايتهم ، داعياً رجال الامن في طرابلس إلى أن يكونوا عوناً لوحدات الجيش المتقدمة والتي ستكون لهم سنداً من أجل وطن واحد موحد آمن مستقر.