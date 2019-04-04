ليبيا – عقد مدراء الإدارات والأجهزة والمصالح بوزارة الداخلية اجتماعهم العادي الثاني بحضور وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا لمناقشة عدد من المواضيع والمسائل التي تهم وزارة الداخلية.

باشاغا تطرق في مستهل الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق إلى المؤتمر الوطني الجامع الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري بمدينة غدامس.



وشدد على ضرورة الإهتمام بإعداد خطة أمنية شاملة بمشاركة كافة مصالح وأجهزة وإدارات ومكاتب وزارة الداخلية وضرورة التنسيق بين كافة هذه المكونات في إعداد خطة أمنية عالية من كافة النواحي.



كما أكد على ضرورة المجاهرة بالأمن في كافة مدن وقري ليبيا الأمر الذي يتطلب تكاثف جهود كافة مكونات الوزارة مع ضرورة الإهتمام بجانب التخطيط بإعتباره عصب وركيزة الوزارة.



وأوضح بأن تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة داخل البلاد يرافقها عدد من المعوقات والعراقيل الأمر الذي يتطلب التعامل معها وفق المتاح مع مراعاة سلامة الوطن والمواطن، لافتاً إلى عدد من القرارات التي تم إصدارها مؤخراً مع ضرورة الإسراع في تنفيذها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وكافة منتسبي الوزارة.



باشاغا إستعرض عدد من المواضيع التي تهم الميزانية والتموينية ومشاكل المرور والتراخيص مع ضرورة إتباع التسلسل الإداري في حل عدد من المشاكل.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.