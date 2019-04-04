ليبيا – رأى عضو مجلس النواب سعيد إمغيب أن القيادة العامة تستهدف بتحركها تجاه العاصمة طرابلس إلى إنهاء سيطرة الميليشيات المؤدلجة على طرابلس قبل موعد المؤتمر الجامع في غدامس منتصف الشهر الجاري.

إمغيب توقع في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية أمس الأربعاء دخول قوات الجيش إلى العاصمة بعد فترة حصار قصيرة جداً وعلى مراحل.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعطت يوم أمس الاربعاء أوامرها لعدد من وحداتها العسكرية للتقدم إلى المنطقة الغربية ، وعلى إثر هذا الامر تقدمت وحدات الجيش إلى مدينة غريان ودخلت بعض الوحدات الى وسط المدينة فجر اليوم الخميس.