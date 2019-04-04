ليبيا – أعلن العضو المقاطع لمجلس النواب ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الخميس رفع أقصى درجات الإستعداد الأمني وإعلان حالة الطوارئ القصوى.

باشاآغا دعا في خطابه الموجه إلى الجهات التابعة لوزارة داخلية الوفاق والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أخذ الحيطة والحذر وإستدعاء كافة الوحدات الأمنية، مطالباً بإتخاذ كافة التدابير الأمنية الكفيلة للتصدي لأي خرق أمني يمس أمن العاصمة والمدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ووجه وزير الداخلية خطابه إلى كل من “وكلاء وزارة الداخلية،رئيس هيئة السلامة الوطنية، رؤساء الأجهزة والمصالح الأمنية،مدراء الإدارات العامة والإدارات والمكاتب،مدراء الأمن بالمديريات،مدراء الكليات التابعة للوزارة، مدراء مركز المعلومات والتوثيق ،رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لإستيراد السلع الأمنية، أمين عام إتحاد الشرطة الرياضي،رئيس اللجنة الدائمة لتقرير حقوق و مزايا من يفقدون حياتهم أثناء تأديتهم الواجب،رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الإجتماعية،مدير مركز البصمة الوراثية ورئيس قوة العمليات الخاصة”.