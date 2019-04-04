ليبيا – وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مساء الخميس كتاباً لمدراء الإدارات بالوزارة بشأن مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس محذراً إياهم من مغبة التعامل مع من وصفها بـ ” القوات الخارجة عن الشرعية ” .

ووجه بشاغا كتابه الذي تلقت المرصد نسخة منه ، إلى كل من رئيس هيئة السلامة الوطنية ورؤساء الأجهزة والمصالح ومدراء الإدارات العامة والإدارات ومدراء الأمن بالمديريات ومدراء الكليات التابعة للوزارة .

كما وجه الكتاب أيضاً لكل من مدير مركز التوثيق والمعلومات ومدير مركز البصمة الوراثية ورئيس لجنة إدارة الشر كة العامة للخدمات والسلع الأمنية والأمين العام لاتحاد الشرطة الرياضي ورئيس لجنة تقرير حقوق ومزايا من يفقدون حياتهم اثناء تأديتهم الواجب ورئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية وآمر قوة العمليات الخاصة .

وقاب باشاغا بأن كتابه يأتي بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن الأمن والشرطة وتعديلاته وتأسيسا على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته المتنازع عليها كـ ” قائد أعلى للقوات المسلحة ” .

وجدد باشاغا في كتابه مطالبته هذه الجهات برفع حالة الاستعداد والنفير العام والتعامل بحسم وحزم مع من وصفها بـ ” المجموعات المسلحة المارقة الخارجة عن القانون ” التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي .

كما طالبهم بعدم الامتثال أو تنفيذ أي تعليمات أو أوامر او قرارات صادرة عن ما وصفها بـ ” تلك المجموعات الخارجة عن شرعية الدولة أو قياداتها ” متوعداً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضد كافة اعضاء هيئة الشرطة والموظفين وكل من يتعامل مع الجيش كما طالبهم بالتنبيه على مرؤوسيهم ومنتسبيهم بهذه الإجراءات.

المرصد – متابعات