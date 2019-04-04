ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في بيانه الثاني اليوم الخميس إن من وصفهم بـ”القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس” (القوات المسلحة الليبية) لا تعي حجم الخطيئة التي ترتكبها في حق الوطن و المواطن.

باشاآغا توعد في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد ونشره مكتبه الاعلامي بمواجهة ما وصفه بـ” الهجوم الغاشم ” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى المنطقة الغربية) دون أدنى تردد أو مواربة ، محملاً المسؤولية الكاملة لمن وصفه بـ” الطرف المهاجم ” عن النتائج الوخيمة المترتبة على هذا الهجوم على حد زعمه .

ودعا باشاآغا في ختام بيانه المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإفصاح الصريح عن موقفه تجاه ما وصفها بـ”الخروقات الجسيمة” التي ما انفك “الطرف المهاجم” عن اقترافها إجهاضاً لأي أمل في التوافق و السلام على حد زعمه.

يشار إلى أن بيانات باشاآغا تأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم أمس الاربعاء لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً .