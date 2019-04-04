ليبيا – كشف عميد بلدية غدامس جمال الأسود تفاصيل الاجتماع الذي جمعه مع نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز والترتيبات الأخيرة لاستضافة البلدية الملتقى الوطني الجامع.

الأسود قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء إن الاجتماع مع ستيفاني بحث التحضيرات للملتقى الوطني الجامع ودور كل من البلدية والبعثة في الملتقى،موضحاً أن البلدية سيكون دورها خدمياً يتمثل في احتضان الضيوف الحاضرين في حين تتولى البعثة الأممية الترتيبات الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن غدامس.

وأكد الأسود استعداد البلدية لاستضافة الحضور المشاركين في الملتقى،مبيناً أن عددهم سيبلغ من 120 إلى 150 شخصية ليبية تمثل 23 فئة من الشعب الليبي،مؤكداً أن البعثة الأممية ستتكفل بالانتقالات والإقامة وسيكون دور البلدية تهيئة الظروف المناسبة لاحتضان الملتقى.

وحول الوضع الأمني في مدينة غدامس ومدى وجود تهديدات من جماعات إرهابية ومليشيات مسلحة للمدينة،أشار عميد بلدية غدامس إلى أن المدينة مؤمّنة بشكل كامل.

وأوضح الأسود أن المشاركين في الملتقى الجامع سيصلون يوم 14 أبريل وستنطلق اجتماعات الملتقى يومي 15 و16 من الشهر نفسه،لافتاً إلى بلدية غدامس ترحب بجميع الفئات التي ستشارك في الملتقى الوطني الجامع.

وحول سبب التعتيم الإعلامي حول جدول أعمال الملتقى الجامع،قال عميد بلدية غدامس إن المعلومات التي تصلهم بخصوص أعمال الملتقى من البعثة الأممية في ليبيا شحيحة للغاية،مشيراً إلى أنه تعتيم بناء ويهدف لإنجاح الملتقى الوطني الجامع، مؤكداً في الوقت ذاته أن البعثة الأممية وعدت بإبلاغ الشخصيات بوقت كافٍ لاطلاعهم على جدول الأعمال والموضوعات التي سيتم مناقشتها في الاجتماعات.