ليبيا – أكد وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأربعاء أن قوات الأمن جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة،لافتاً إلى أن عدوهما هو الإرهاب ومن ينتهج نهجه.

المستشار بوشناف قال بحسب المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة إن قوات الأمن تتقدم مع الجيش وتؤمن خلفه ، لافتاً إلى أن مهمة الشرطة تكمن في تأمين المناطق المحررة.

وأشار بوشناف إلى أن تحرك الجيش من أجل وحدة التراب الليبي بهدف خلق بيئة آمنة لإستكمال مراحل أستقرار الوطن وبناء مؤسساته.

وتابع وزير الداخلية :”إن الجيش الليبي جيش كل الوطن ومهمته تحرير الوطن من كل مايهدد أمنه وسلامة مواطنيه”، مضيفاً أن القوات المسلحة مكون من الجيش والشرطة وأن مهمتهما وطنية وعدوهما فقط من يعادي الليبيين ومن يتغول عليهم.

المستشار بوشناف شدد على أن عدو الوطن الأول والجيش والشرطة هو الإرهاب ومن ينتهج نهجه.