ليبيا – أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف على أن الجيش الليبي ، جيش كل ليبيا ومهمته إستعادتها وتحريرها من كل مايهدد أمنها وسلامة مواطنيها .

وأوضح بوشناف في تصريح خاص لصحيفة المرصد مساء اليوم الخميس بأن تحرك الجيش جاء من أجل وحدة التراب الليبي ولخلق بيئة آمنة لإستكمال مراحل الإستقرار وبناء المؤسسات .

وبشأن دور رجال الأمن خلال تقدم القوات المسلحة الى المنطقة الغربية ، أكد بوشناف بأن قوات الأمن مهمتها تأمين المناطق المحررة ، مبيناً بأنها جزء من القوات المسلحة وتتقدم معه وتؤمن خلفها .

وتابع حديثه قائلاً :” القوات المسلحة ، جيش وشرطة في مهمة وطنية ، عدوها فقط من يعادي الليبيين ومن يتغول عليهم ، عدوها الأول الإرهاب ومن ينتهج نهجه” .

وعند سؤاله عن الرسالة التي يوجهها لضباط الشرطة في المنطقة الغربية قال :

” يا ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة في مدينة طرابلس ومحيطها القوات المسلحة المتقدمة نحوكم أخوتكم في الوطن ورفاقكم في السلاح لم يأتوكم محاربين بل داعمين ، هدفهم نصرة بلادنا ونصرتكم ، أمن العاصمة وسلامة أهلها غايتهم ، كونوا لهم عونا يكونوا لكم سندا من أجل وطن واحد موحد آمن مستقر”.

وشدد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة في ختام تصريحه بأنه يعلم مدى وطنية وإخلاص أفراد سلك الشرطة وقياداته في طرابلس قائلاً :” أخاطب فيكم روح المسؤولية فلقد دقت ساعة الحقيقة ولقد حانت لحظة إستعادة هيبتكم وهيبة الأمن”.

يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق كان قد توعد الخميس قوات الشرطة في طرابلس ومحيطها من مغبة التعامل مع الجيش أو الحكومة المؤقتة متوعداً بإتخاذ إجراءات ضد كل مخالف .

المرصد – خاص