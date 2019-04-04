ليبيا – أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف ” تنسيقه المباشر مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والقائد العام في الترتيب لعملية إستعادة طرابلس من قبضة الجماعات المسلحة ” .

وفي إيجاز صحفي تلقته منه المرصد بوقت مبكر من صباح اليوم الخميس قال بوشناف أن كافة وحدات وزارة الداخلية ستحمي ظهر القوات المسلحة وستؤمن الأهداف الحيوية في العاصمة وستعمل على فتح المسارات وتأمين المواطنين .

وأعلن بوشناف وضعه كل قوات وزارة الداخلية رهن إشارة المشير خليفة حفتر للتحرك من داخل العاصمة محذراً كل من تسول له نفسه من ” الميليشيات الإجرامية ” بأن هذه القوات ستكون لهم بالمرصاد حتى يتحقق النصر الكامل بتحرير كامل تراب البلاد ، وفقاً لنص ذات الإيجاز .

يشار إلى ان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة كانت قد أصدرت يوم أول أمس الثلاثاء القرار ذي الرقم 18 لسنة 2019 بشأن إنشاء فرع للإدارة العامة للبحث الجنائي في طرابلس وكلفت ضابطاً من العاصمة لتولي مهام إدارته .

المرصد – خاص