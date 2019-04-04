الولايات المتحدة – كشف عالم جيولوجيا الكواكب في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، بول بيرن، عن طبيعة الصوت الصادر عن كوكب “أورانوس” الغامض.

وقال بيرن: “يعتمد الأمر على مكان التواجد على أورانوس، الذي يُعرف بأنه (عملاق جليدي) ويتكون بالكامل من الغازات والسوائل تقريبا، لذا لا يوجد سطح حقيقي للوقوف عليه. ومن مسافة بعيدة (في الفضاء) لا يوجد صوت على الإطلاق (الفضاء عبارة عن فراغ، والصوت لا ينتقل في فراغ)، لذا لن تكون قادرا على سماع أورانوس”.

وأضاف العالم بول، قائلا: “ولكن في الأجواء نفسها، توجد ريح يمكن سماعها إذا كنت قادرا على الطيران في جو أورانوس على متن طائرة مروحية، على سبيل المثال، أو عبر المنطاد. ومن الصعب للغاية إرسال أي نوع من المركبات إلى أورانوس، لذا سيمر وقت طويل قبل أن نتمكن من سماع أجواء طقس الكوكب، ولكن هذا ممكن بالتأكيد”.

والمثير للدهشة، أن مركبة فضائية واحدة تمكنت من زيارة أورانوس، وهي “Voyager 2″، التابعة لوكالة ناسا.

وزارت مركبة ناسا كوكب أورانوس في عام 1986، بعد قطع مسافة 1.8 مليار ميل في رحلة استغرقت 9 سنوات.

يذكر أن كل المعلومات المتعلقة بالكوكب الغامض، ناتجة عن ملاحظات تلسكوب هابل الفضائي، بالإضافة إلى العديد من التلسكوبات الأرضية.

المصدر: ميرور