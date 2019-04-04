سوريا – دعا رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، أعضاء مجلس محافظة دمشق إلى تغيير طريقة العمل المتبع، والسعي لإعادة دمشق إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

وقال خميس خلال اجتماعه بأعضاء المجلس: “كفانا ظروف الحرب والتحديات، كفانا مماطلة وتقصيرا وخللا”.

وأضاف: “نحن أمام مرحلة جديدة في ظل واقع العمل لإعادة دمشق عاصمة وعنوان للعالم أجمع”، مشددا على ضرورة وضع برنامج زمني جزئي وكامل وتأمين الاستثمارات.

وتابع: “دمشق من أغنى المدن في الشرق الأوسط، وهي المخولة برفد الخزينة العامة للدولة”، مشيرا إلى أن المحافظة تتكل بشكل كبير على الوزارات نظرا لقربها منها، لكن “اليوم تبين ومن خلال جولة فيها أن واقع الخدمات غائب”.

وشدد خميس على وجود مئات المشاكل التي تعاني منها المحافظة، مشيرا إلى أن هنالك أيضا مئات الخطوات التنموية الواجب إنجازها، معتبرا أن العمل بعشوائية “لن يوصلنا إلى ما نريد”، و”هناك أعمال إسعافية يجب العمل عليها”.

المصدر: جريدة الوطن