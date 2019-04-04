ليبيا – أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي في تصريح لصحيفة العنوان سيطرة وحدات الجيش على مدينة غريان سلمياً.

ويأتي هذا الاعلان بعد صدور تعليمات القيادة العامة يوم أمس الاربعاء لعدد من وحدات الجيش للتقدم إلى المنطقة الغربية وتأكيدها على ضرورة الحرص على سلامة المدنيين .

يشار إلى أن وحدات الجيش قد تقدمت فجر اليوم الخميس من منطقة القريات باتجاه غريان ودخلت المدينة سلمياً ، وأكد مصدر عسكري للمرصد بأن قوة تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء جويلي قد حاولت التقدم إلى مدينة الاصابعة وأوقفتها الوحدات العسكرية في المدينة.