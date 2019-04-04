باكو – وقعت روسيا وأذربيجان في باكو اليوم الخميس، مجموعة من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وجاء توقيع الاتفاقيات في إطار زيارة رسمية يقوم بها وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف على رأس وفد يضم ممثلين عن أكثر من 60 شركة روسية إلى هذا البلد العضو في الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال الوزير الروسي، إن موسكو وباكو تمتلكان إمكانات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الزيادة تهدف لإطلاع الشركات الروسية على السوق الأذربيجانية والفرص المتاحة فيها.

وعلى هامش الزيارة تم عقد اجتماع ضم رجال أعمال من روسيا وأذربيجان، لمناقشة آفاق التعاون وعدد من المشاريع الواعدة، وبحث سبل تحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

يشار إلى التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2018 نحو 2.55 مليار دولار، منها 1.95 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى أذربيجان مقابل واردات من هذا البلد بقيمة 0.6 مليار دولار.

المصدر: “trend”