مصر – نشرت الفنانة سمية الخشاب على حسابها بإنستغرام صورة لها من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخراً، وعلقت على الصورة برسالة شديدة اللهجة.

قالت في تعليقها على الصورة: “من لا يرحم لايرحم، فرق كبير ما بين أن أكون متسامحة ومهزقة، فرق كبير ما بين أكون كريمة في مشاعري وضعيفة في شخصيتي، فرق كبير إن أنا أحتويك وأستحملك عشان بحبك، وإنك لما تزيد على الحد.. أقول كفاية عليا كده..”.

واعتبر متابعوها أنها تقصد بها زوجها الفنان أحمد سعد بعد أن أعلن انفصاله عنها بشكل رسمي على حسابه الخاص بإنستغرام مما دعاها إلى إعلان أنها هي التي تركته، وأنها أصبحت لا تتحمل الحياة بهذا الشكل، وأنها أقامت دعوى طلاق للضرر ولو لم تحصل على حريتها بها سوف تقيم دعوى خلع.

المصدر : وسائل اعلام مصرية