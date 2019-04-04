الولايات المتحدة – تساءلت شبكة “CNN” في خضم تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية إصرار تركيا على إتمام صفقة صواريخ “إس – 400” الروسية، عن الخطر المتأتي من هذه الخطوة على الولايات المتحدة.

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية في مستهل تقرير بهذا الشأن إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن أن “الصفقة تمت” ولا يمكن الرجوع عنها.

وذكّرت الشبكة بأن مسؤولين أمريكيين كانوا قد صرحوا بأن منظومة “إس – 400” الروسية لا تتوافق مع مقاتلات “إف – 35″، الأمريكية التي تنوي تركيا شراءها، إضافة إلى تخوفهم من أن تستخدم روسيا هذه المنظومة المخصصة للدفاع الجوي، لجمع معلومات استخباراتية عن هذه الطائرة المقاتلة “الشبح”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد قال إن “شراء تركيا منظمات صواريخ إس – 400 الروسية بقيمة 2.5 مليار دولار يعرض الناتو للخطر ويهدد قوة التحالف”، مشيرا إلى أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تشتري فيه دولة عضو في الناتو أسلحة من خصومنا”.

ولفتت الـ”CNN” إلى أن المدى العملياتي لهذا النوع من الصواريخ المضادة للجو يصل إلى 402 كيلو متر، وهي قادرة على اعتراض مختلف الأهداف الجوية من طائرات وطائرات من دون طيار وصواريخ باليستية على ارتفاعات تصل إلى 30 ألف قدم.

وكان المتحدث باسم البنتاغون مايك أندروز، قد قال في بيان يوم الاثنين الماضي إنه “إلى حين صدور قرار تركي لا لبس فيه بالتخلي عن الحصول على صواريخ إس – 400، جرى تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بقدرات تركيا التشغيلية لطائرات إف – 35، بينما يستمر حوارنا حول هذه المسألة المهمة مع تركيا”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في هذا السياق قائلا: “تواصل الولايات المتحدة تحذير تركيا من العواقب السلبية لإعلانها عن سعيها لشراء إس – 400. وقد أوضحنا أن شراء إس – 400 لا يتوافق مع إف – 35، وأن مشاركة تركيا المستمرة في برنامج F-35 معرضة للخطر”.

المصدر: CNN