شاركت الأم تارا سلسلة من الصور المذهلة لابنها عبر إنستجرام، وسرعان ما أعرب الجميع عن إعجابهم بالطفل الصغير.

وتقول الأم، التي تعيش في بيرث بأستراليا، إن طفلها يثير ضجة أينما ذهب، ويشعر الناس بالصدمة عندما يرون شعره الكثيف الضخم لأنه صغير في السن.

وتقوم تارا، التي تدير برنامجا للياقة البدنية، بمشاركة صور بوسطن بانتظام مع شقيقه الأكبر جاغر.

وكشفت أن بوسطن ورث شعره الكثيف من والده، حيث بدأ ينمو شعره، ونشرت صورة توثق مراحل نمو شعره على مدى أكثر من ثمانية أسابيع.

لم يكن بوسطن أول طفل يثير ضجة بسبب شعره الكثيف، فقد أصبحت الطفلة تشانكو من اليابان حديث مواقع التواصل الاجتماعي في العام الماضي لنفس السبب، وجمعت آلاف المتابعين عبر الإنترنت، كما انها دخلت مجال عرض الأزياء، وأصبحت الوجه الجديد لشركة بانتين.