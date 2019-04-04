ليبيا – غادر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في طرابلس البلاد مساء اليوم على متن رحلة الأجنحة الليبية القاصدة تونس في رحلة لم تُعرف أسبابها ولم يعلن عنها مسبقاً .

ووفقاً لصور تحصلت عليها صحيفة المرصد فقد وصل الكبير تحت حراسة مشددة إلى أسفل الطائرة وغادر على متن الدرجة الأولى إلى وجهته على متن الرحلة المذكورة .

وفي ذات السياق كانت مصادر إعلامية ورويات متطابقة لشهود عيان قد تحدثت عن تقارير تفيد بمغادرة عضوي الرئاسي أحمد حمزة وفتحي المجبري إلى ذات الوجهة .

وأشارت هذه التقارير إلى أن المجبري غادر صباحاً فيما غادر حمزة رفقة زوجته على متن الخطوط الأفريقية القاصدة تونس على تمام السابعة مساءً وسبقه المتحدث بإسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك.

وإتصلت صحيفة المرصد بالمجبري هاتفياً للتثبت منه حول خبر مغادرته إلا أن أرقام هاتفه كانت مغلقة ولم يتسنى لها بالتالي الوصول له .

المرصد – خاص