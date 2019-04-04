غوتيريش قال في مؤتمر صحفي عقد بمصر قبل توجهه إلى ليبيا وفقاً لما نقلته البعثة على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن هدفهم بسيط ويتمثل أولاً في تجنب أي مواجهات كبيرة قد تؤدي إلى ظروف تزعزع استقرار الوضع في ليبيا.

وشدد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية من البرلمان والمجلس الرئاسي والحكومة ومجلس الأمن الوطني، متمنياً أن يكون النقاش الذي دار بين فائز السراج وخليفة حفتر في أبو ظبي خطوة مهمة لضمان ذلك.