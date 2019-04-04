ليبيا – عبر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مساء الخميس عن شعورهم بالمرارة والخذلان إزاء ما إعتبره تخاذلاً من المجتمع الدولي قائلاً : ” لن نثق فيهم مجدداً ” .

وقال باشاغا في مداخلة هاتفية عبر قناة الحرة الامريكية أن الكل كان يعتقد بأن ليبيا متجهة للمؤتمر الجامع لكنهم تفاجؤوا بالتحرك العسكري الأخير للجيش .

وإعتبر باشاغا بأن المفاجئة بالنسبة لهم تكن هذا التحرك في حد ذاته بل كانت في ما وصفه بخذلان المجتمع الدولي لهم وللشعب الليبي قائلاً :” لن نثق فيهم مجدداً وسوف نعتمد على أنفسنا في صون بلادنا وأمننا ودولتنا ” .

كما حذر باشاغا من عواقب هذا التحرك متوعداً بالتصدي له بحلول يوم الغد الجمعة وقال بأن الدماء ستُسفك من الطرفين وبأن من استخدم هذا السلاح سوق يقضي عليه زاعماً وفق إعتقاده بأن دولة عربية لم يسمها دخلت على الخط مؤخراً وقد أعطت الضوء الأخضر لهذا التحرك وذلك على حد قوله .

المرصد – خاص