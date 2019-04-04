ليبيا – أعلن المجلس العسكري ومن يصفون أنفسهم بـ”ثوار” مدينة مصراتة في بيان لهم اليوم الخميس إستعدادهم لوقف ما وصفوه بـ”الزحف المشؤوم”في اشارة منهم لتحركات القوات المسلحة إلى المنطقة الغربية دون أن يبين البيان موقف المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للرئاسي.

عسكري وقادة “ثوار” مصراتة طالبوا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإعطاء أوامر العمليات الفورية ودون تأخير لكافة أمراء المناطق في المنطقة الغربية لمواجهة تحركات من وصفوه بـ”المتمرد” (القائد العام للجيش المشير حفتر).

وقال البيان :”وحتى الآن فإن ثوار وأهالي وقيادات مدينة مصراتة المجاهدة التي قسمت ظهر الطاغوت وحافظت على وحدة الوطن وفي الوقف الذي يتطلع فيه أبناء الوطن لإرساء السلم الأهلي في الوطن الحبيب نجد أن المتمرد المستبد حفتر وأعوانه يتمددون الى المنطقة الغربية لتنصيبه حاكم على ليبيا ويمنى النفس بدخول العاصمة طرابلس” بحسب نص البيان.

وأضاف :” باسم كل شرفاء الوطن فإن هذه المدينة بعسكرييها وثوارها وقياداتها وأبنائها المخلصين يعلنون وعلى الفور استعدادهم كما كانوا دائما في الملمات بوقف هذا الزحف المشؤوم دفاعاً على الوطن الحبيب ويعلنونها صريحة بانهم يستعدون لهذا المستبد بكل ما أوتوا من قوة وأن ذلك سيكون عاجلاً غير أجل”.

عسكري و”ثوار” مدينة مصراتة طالبوا في ختام بيانهم المبعوث الأممي غسان سلامة بإصدار بيان يوضح فيه موقف البعثة مما يجري بما وصفوها بــ”التحركات المشبوهة” على حد وصفهم.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت أوامرها يوم أمس الاربعاء لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً .