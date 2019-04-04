ليبيا – أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي على أن تأخر الإنتخابات سيزيد من خطر التصعيد العسكري في ليبيا.

كونتي أشار بحسب وكالة “آكي” الإيطالية أمس الأربعاء إلى أن هناك توافقاً في الآراء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن الحاجة إلى تحقيق أقصى قدر من الاستقرار في شمال إفريقيا وليبيا على وجه الخصوص.

وقال كونتي للصحفيين خلال زيارته لمتحف قطر الوطني بالدوحة :”قمنا مع أمير قطر بتحليل القضايا الدبلوماسية الأكثر سخونة مثل ملفات ليبيا والجزائر وتونس وتبادلنا الآراء وكلنا نريد أقصى قدر من الاستقرار في شمال إفريقيا وليبيا على وجه الخصوص”.

وأضاف كونتي :”إذا تأخر إجراء انتخابات حرة فإن ذلك سيزيد من خطر التصعيد العسكري”.