مصر – نشرت الفنانة نشوى مصطفى على حسابها في “فيسبوك” منشوراً أكدت فيه إصابتها باكتئاب نتيجة المعاملة التي تلقتها من جمهورها والمتابعين لها وهجومهم عليها.

وأكدت نشوى أنها فوجئت بكم من الحقد والسواد الذي يملأ الناس وذلك على إثر نشرها منشوراً تدعم فيه زميلتها هالة صدقي في أزمتها التي تمر بها بسبب الفيديو المنسوب إليها والذي تظهر فيه تسب زملاءها في الوسط والعاملين معها في مسلسل “بركة”.

وقالت في منشورها: “الواحد جاله اكتئاب حقيقى من كمية السواد اللي بقى جوه نفوس بعض البشر.. ايه الغل ده، تخيلوا بوست باقول فيه لواحدة زميلتي إني باحبها وبادعي لها ربنا ينجيها من الشرور ويحبها.. ناس داخلة تلومني ورافضة البوست تخيلوا رافضين أقول لصاحبتي باحبك.. حتفرحوا يعني لو كتبت أنا باكره، الحب فضيلة يا بشر يا كارهين نفسكم… اوووف والله العظيم كأبتوني بكمية الغل والجز على السنان اللي بقينا فيه ده.. طبعاً النوعية دي باعمل لهم بلوك فوراً وباعمل ديليت لردودهم الشريرة بس برضوا بيوترني أوي إن فيه بشر كده”.

وكانت نشوى تعرضت لهجوم مماثل منذ أيام بعد تهنئة زميلها محمد رمضان على الحفل الذي أقامه، رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت له.

وسائل اعلام مصرية