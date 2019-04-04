الولايات المتحدة – صعدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، 7.2 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 29 مارس/ آذار الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيان، امس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط) بلغت 449.5 مليون برميل.

وذكرت أن متوسط مدخلات مصفاة النفط الخام في الولايات المتحدة، بلغت 15.8 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي، بزيادة 18 ألف برميل يوميا عن متوسط الأسبوع السابق له.

وعملت مصافي التكرير بنسبة 86.4 بالمائة من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.8 مليون برميل يوميًا، الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 223 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 6.7 مليون برميل يوميا، أي أقل بنسبة 12.1 بالمائة على أساس سنوي.

الأناضول