“مرسيدس- بنز” تفتتح مصنعًا لها في روسيا

“مرسيدس- بنز” تفتتح مصنعًا لها في روسيا

روسيا – افتتحت عملاقة صناعة السيارات الألمانية “مرسيدس- بنز”، مصنعًا لها في روسيا.

وشارك في حفل افتتاح المصنع الذي أنشأته شركة “استا كونستركشن” التركية بغضون 18 شهرًا، بالعاصمة موسكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني “بيرت ألتماير”.

وفي كلمة خلال الافتتاح، أوضح بوتين أن مرسيدس- بنز تعمل مع شركتي “غاز” و”كاماز” الروسيتين لصناعة السيارات، وتتمتع بخبرة جيدة.

وأشار إلى إمكانية عمل نحو ألف شخص في المصنع الجديد، قائلًا: “سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم خيبة أمل شركائنا بخصوص العمل”.

واستثمرت مرسيدس – بنز مبلغ 250 مليون يورو من أجل مصنعها الجديد في روسيا.