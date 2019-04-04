واشنطن – تم تعيين الخبيرة في قناة “Fox News” التلفزيونية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، بمنصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في بيان صدر عن وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو: “يسرني الترحيب بمورغان أورتاغوس بصفتها الجديدة متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية. وستوفر مورغان الخبرة والمعرفة المتميزة التي حصلت عليها في وظيفتها السابقة. وكانت تعمل سابقا في مجال الخدمات المالية والدبلوماسية. وهي أيضا ضابطة في القوات البحرية الأمريكية”.

وأضاف أن أورتاغوس كانت تعمل أيضا بوظيفة محلل استخبارات في وزارة المالية الأمريكية.

وشكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نهاية مارس الماضي، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، على “خدمتها لأمريكا في وزارة الخارجية” وهنأها بتعيينها بمنصب عضو مجلس “جيمس ويليام فولبرايت” للمنح الأجنبية.

المصدر: نوفوستي