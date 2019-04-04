إيطاليا – زفت صحيفة “ماركا” خبرا سارا لجماهير يوفنتوس، بإعلانها أن نجم “البيانكونيري”، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد تعافى من الإصابة، وبات جاهزا للمشاركة في مباراة أياكس الهامة.

وتقام مواجهة يوفنتوس ومضيفه أياكس في أمستردام، في العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن النجم البرتغالي تعافى من الإصابة سريعا، قبل الموعد المحدد، وهو الآن في حالة جيدة.

وأشارت إلى أن رونالدو سيكون جاهزا أيضا للمشاركة في مباراة ميلان السبت المقبل، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “كالتشيو”.

وكان صاحب الـ34 عاما، تعرض للإصابة في عضلات الفخذ، خلال مشاركته الأسبوع الماضي في مباراة منتخب بلاده ضد ضيفه الصربي (1-1)، ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020.

المصدر: matchtv.ru