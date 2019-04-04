نيكي يغلق عند أعلى مستوى في شهر بفضل تفاؤل التجارة

نيكي يغلق عند أعلى مستوى في شهر بفضل تفاؤل التجارة

اليابان – أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا لأعلى مستوى في شهر يوم الخميس في الوقت الذي اشتري فيه المستثمرون أسهم شركات صناعة السيارات وتلك المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفضل تنامي الآمال بإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.05 بالمئة إلى 21724.95 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ الخامس من مارس آذار.

وصعد مؤشر قطاع السيارات، الذي تضرر جراء المخاوف بشأن التباطؤ العالمي والتهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة، 0.9 بالمئة. وزاد مؤشر القطاع 4.8 بالمئة على مدى الجلسات الخمس الماضية.

وزاد سهم هوندا موتور 0.9 بالمئة بينما ارتفع سهم تويوتا موتور 0.7 بالمئة.

وزاد سهم نيسان 0.6 بالمئة. وأُلقي القبض على كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق مجددا يوم الخميس بتهمة محاولة التربح على حساب نيسان.

وارتفعت أسهم شركات صناعة معدات الرقائق ومنتجات السليكون بعد صعود نظيرتها الأمريكية وإن كان بعض تلك الشركات خسر الزخم في أواخر تعاملات ما بعد الظهيرة.

وزاد سهم أدفانتست كورب 2.1 بالمئة لأعلى مستوى في 11 عاما.

وتخارج المستثمرون من الأسهم الدفاعية التي اشتروها في وقت سابق من العام الجاري.

وهبط سهم سكك حديد شرق اليابان اثنين بالمئة لأدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر في حين نزل سهم سكك حديد وسط اليابان 1.6 بالمئة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1620.05 نقطة بعد أن فشل في الحفاظ على المكاسب التي حققها في وقت سابق.

رويترز