سوريا – سيزور وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، دمشق، الخميس، لإجراء مباحثات مع نظيره السوري وليد المعلم، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر مصدر في السفارة الفنزويلية بدمشق لوكالة “نوفوستي” الروسية أن أرياسا سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره وليد المعلم في دمشق.

وسيصل أرياسا سوريا قادما من لبنان، حيث بحث العلاقات الثنائية بين البلدين مع نظيره اللبناني جبران باسيل ونقل رسالة شفهية من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حول الوضع في بلاده إلى الرئيس اللبناني مشال عون.

يذكر أن سوريا أكدت دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأدانت تدخل الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا.

المصدر: نوفوستي