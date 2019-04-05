ألمانيا – يلجأ العديد من الأشخاص إلى إتباع حمية غذائية متنوعة لإنقاص الوزن ولكنه غالباً ما يقع في بعض الأخطاء التي تكون نتائجها عكسية على الجسم وخاصة في وجبة الإفطار.

ويؤكد الخبراء أن أغلب السيدات يقعن في هذا الخطأ دون أن يدركون سبب زيادة وزنهن أو عدم نقصانه. إليك بعض الأخطاء التي قد تكون تحدث معك.

– إغفال تناول وجبة الإفطار

– ممارسة الرياضة بعد الإفطار

– عدم تناول الماء في أثناء الإفطار

– تناول منتجات الألبان كاملة الدسم بكميات كبيرة

– تناول المعجنات المتنوعة بشكل يومي

– إضافة السكر على القهوة والعصائر

– تناول الأطعمة المقلية

وكالات