تركيا – اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواصل سداد المدفوعات بموجب اتفاقها مع روسيا لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي S-400 وإن واشنطن لم تقدم الشروط ذاتها عندما عرضت بيع “باتريوت”.

وقال أردوغان في تصريح صحفي اليوم الجمعة، في اسطنبول، في معرض إجابته عن سؤال ما إذا كان سيناقش صفقة “إس-400” خلال زيارته المزمعة إلى موسكو الأسبوع المقبل، إن “إس-400 ستشغل حيزا هاما في محادثاتنا، وإن حجج الولايات المتحدة خاطئة للغاية، لقد أنهينا صفقة إس-400 ونواصل سداد المستحقات”.

إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الخميس إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتمثل في تحديد الجهة، التي يمكن أن نشتري منها أسلحة، لا يتوافق مع روح التحالف القائم بيننا.

وأعرب وزير الخارجية التركي، عن رفض بلاده إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص شراء أنقرة منظومة “إس 400” الروسية.

المصدر: رويترز