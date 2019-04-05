ليبيا – أعلن وزير الخارجية الايطالي إينزو ميلانيزي اليوم الجمعة أنه سيقترح خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى “جي7” الذي سيلتئم اليوم وغداً بمدينة دينارد شمال غرب فرنسا تبني موقفا مشتركاً حول ليبيا يساعد في تجنب التصعيد العسكري وتشجيع التطور السلمي والبناء بتناغم مع جهود الأمم المتحدة.

وزارة الخارجية الايطالية أفادت وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية بأن جدول أعمال إجتماع رؤوساء دبلوماسية السبع الكبرى يتضمن عمليات السلام في أفريقيا ومشاركة المرأة فيها بالإضافة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع والإرهاب الدولي والأزمات الدولية.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعطت أوامرها يوم الاربعاء لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً .